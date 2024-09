Sassuolo-Spezia, D’Angelo: «Ci è mancato solo il guizzo vincente»

Il tecnico dello Spezia Luca D’Angelo ha commentato il pari 0-0 contro il Sassuolo.

Ecco le sue parole in conferenza stampa:

«Abbiamo fatto qualcosa in più del Sassuolo, dovevamo crederci di più per vincere la partita. Mi è piaciuta la mentalità, la prestazione della squadra, ci siamo difesi bene in alcune situazione. Non mi è piaciuto nel primo tempo il fatto che il Sassuolo, pur non creando grosse occasioni, ci ha tenuto lì».

«È mancato il guizzo? Sì, siamo arrivate tante volte in area avversaria, ma non siamo riusciti a far male. Non dimentichiamo che davanti avevamo anche una squadra ben attrezzata. Non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo, il campionato di Serie B è lungo. Avevamo preparato un tipo di partita di diversa, volevamo essere più aggressivi, ma contro questo Sassuolo non è semplice giocare, hanno degli attaccanti molto forti, Pierini, Laurientè, Mulattieri. Quando ripartono non è semplice fermarli».