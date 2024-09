Sassuolo-Spezia, Grosso: «Buona gara contro un avversario di livello»

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa al termine del pari contro lo Spezia.

Ecco le sue parole:

«Sempre bicchiere mezzo, né pieno né vuoto. Abbiamo fatto una buona gara contro un avversario di livello, siamo stati bravi a tenere dietro. Lo Spezia si chiudeva bene e noi purtroppo abbiamo rallentato il ritmo, dovevamo attaccare meglio gli spazi. Mi tengo le cose buone fatte quest’oggi. Io prendo sempre quello che viene, il nostro obiettivo è quello di vincere, ma la partita non era semplice vista la loro compattezza. Noi abbiamo concesso veramente poco ma potevamo fare meglio in avanti, magari con qualche combinazione o pallone nello spazio e le loro linee non si sono mai separate- Era importante non concedere in uno scontro diretto, vista l’ecatombe contro la Cremonese. Dobbiamo migliorare su diversi aspetti ma ci sono tanti aspetti positivi»