Juve Stabia-Pisa, Pagliuca: «Contro il Palermo sbagliato atteggiamento»

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Pisa il tecnico della Juve Stabia, Pagliuca ha rilasciato le seguenti parole:

«L’umore dello spogliatoio deve essere arrabbiato, arrabbiati con noi stessi, perché la partita di Modena non è stata giocata secondo i nostri standard, né di atteggiamento né di morso, ma sotto ritmo. Se giochiamo le partite senza quella bava alla bocca contro squadre forti, non va bene. L’obiettivo è avere fame, andare con quella cattiveria addosso e andare sempre forte. Artistico viene da Francavilla in C come altri della nostra squadra. Domani giocheranno i giocatori con la fame di andare addosso e vincere i contrasti. I ragazzi si allenano con grande spirito di sacrificio. Quelli che vedo più cattivi e accesi, li faccio giocare. E Artistico e uno di questi, che mi mette in dubbio per la partita di domani. Il corso per Allenatori? Sono esperienze con persone preparate e con un vissuto importante. Ti dà sempre tanto e mi fa molto piacere. L’aspetto tattico tanto si basa sulla velocità, tanto sull’atteggiamento. Domenica ci ha mandato un messaggio. Uno degli aspetti predominanti del calcio di oggi è il furore. Le prime quatto partire l’abbiamo fatto benissimo, ma prima non eravamo fenomeni. Abbiamo avuto l’atteggiamento diverso, di sfida e la sfida era occasione per misurarsi con squadre importanti. Anche Palermo dove abbiamo sbagliato atteggiamento. Alla squadra chiedo più attenzione nelle due aree di rigore si determinano le partite. Più andare addosso, più furore, più corsa. Chiedo di giocare con la bava alla bocca. Il Pisa è una squadra forte, che non ha bisogno più di tanto. La preparazione si sposta di poco dalla partita, che sarà difficile. Squadre importanti ne affronteremo tante»