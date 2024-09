Bari-Cosenza, Longo: «C’è tanto rammarico, ci teniamo la prestazione»

Il tecnico del Bari Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Sapevamo che il Cosenza sarebbe stata squadra ostica e scorbutica, la partita si è svolta come pensavamo dovesse svolgersi. Sapevamo che cambiano molto anche rispetto l’avversario, abbiamo letto le situazioni con attenzioni. Abbiamo incominciato nella maniera corretta, poi siamo stati un po’ più sporchi nel primo tempo sbagliando passaggi che non siamo soliti. Poi abbiamo commesso un’ingenuità permettendo al VAR di decidere, sebbene mi sembra un po’ esagerata. È difficile dare spiegazione al gesto, il difensore del Cosenza se la ride ma sono le dinamiche del calcio. È stato un ottimo Bari, anche con l’uomo in meno, che ha provato anche a vincerla. Un Bari dal grande spirito».

«Siamo stati equilibrati, abbiamo fatto una partita attenta, facendo bene le due fasi. Abbiamo inserito Coli Saco perché Maita era stremato, è stato un cambio forzato. Abbiamo inserito anche Obaretin per una questione di centimetri, abbiamo alzato la nostra struttura fisica. Questa è una squadra che ha bisogno di accumulare esperienze, anche dell’inferiorità numerica. In settimana avevo chiesto questo, di giocare sempre anche sotto di un uomo. Penso che i ragazzi hanno fatto la loro in maniera egregia. Nelle partite gli episodi sono molto importanti, questa gara ci vede uscire con rammarico, ma c’è fiducia visto che il gruppo è coeso e fatto di giocatori che danno tutto. Ci teniamo la prestazione. Per l’arbitraggio ripeto che siamo stati ingenui. Il cinismo in questo momento non è una caratteristica nostra, la squadra al momento non lo è. Le grandi squadra a volte vincono partite sporche. Sibilli sta tornando a disposizione, Lasagna ha fatto un grande secondo tempo».