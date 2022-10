Il Palermo ospita il Sudtirol al Renzo Barbera per la 7a giornata del campionato di Serie B. I rosanero arrivano dalla sconfitta di Frosinone, il club di Bolzano, invece, è stato affidato a Bisoli e ha ottenuto 3 punti nell’ultima giornata. La squadra di Corini rimedia un’altra sconfitta e viene condannata dal clamoroso errore di Pigliacelli. Di seguito le pagelle del match.

PIGLIACELLI 4 – Un errore imperdonabile e da principiante che da un portiere della sua esperienza non ci si può certo aspettare. Un misto di troppa sicurezza e superficialità che portano in vantaggio il Sudtirol in una situazione di calma apparente. Il portiere rosanero è arrivato in estate anche per alzare la qualità del palleggio, viste le sue ottime doti di impostazione. Oggi, però, quello che doveva essere un suo punto di forza si è trasformato in una debolezza. L’ottima parata che compie nella ripresa non può certo salvare la sua prestazione.

BUTTARO 5 – La solita corsa che però non viene abbinata alla qualità. La generosità in campo la mette sempre ma negli ultimi metri è poco preciso. Soffre in fase difensiva e non riesce a prendere le giuste distanze sul diretto avversario. Dopo i primi 45 minuti lascia il posto a Sala, complice anche l’ammonizione.

NEDELCEARU 5 – Certamente la stanchezza per le partite in nazionale ha pesato sulla sua prestazione ma allo stesso tempo gli manca ancora quella solidità che dia equilibrio e sicurezza al reparto. Spesso non è in sintonia con Marconi e lascia troppa distanza tra lui e il diretto attaccante.

MARCONI 4,5 – Altra prestazione poco convincente di Marconi che non sembra aver trovato ancora l’intesa necessaria con Nedelcearu. Spaesato in molte circostanze, altre volte troppo distante dal diretto avversario. Lascia delle voragini alle sue spalle. Con queste prestazioni difficilmente potrà dare equilibrio al reparto.

MATEJU 5,5 – Uno dei più positivi in una giornata nera per il Palermo. Gioca a sinistra nel primo tempo e sulla fascia destra nella ripresa. Prova a dare velocità e imprevedibilità alla manovra e si propone per accompagnare l’azione. Non è comunque abbastanza per meritare la sufficienza.

STULAC 5 – La sensazione è che sia ancora indietro di condizione rispetto a molti compagni. La velocità non è certamente la sua caratteristica principale ma in questo momento quando ha la palla tra i piedi non riesce a dare ritmo alla squadra. L’unica nota positiva è la bella intuizione per Brunori a pochi minuti dal termine del primo tempo, una palla illuminante che l’attaccante rosanero spedisce alta sopra la traversa, divorandosi il gol del possibile pareggio. L’ex Empoli lascia posto a Damiani dopo i primi 45 minuti e anche questa volta non lascia il segno.

SEGRE 5 – Mette in campo corsa e voglia ma a volte è anche troppo irruento e questo lo porta a diventare impreciso col passare nei minuti, sia nei passaggi che nelle letture. Non trova mai gli inserimenti senza palla di cui avrebbe bisogno la squadra se non all minuto 80 quando dopo un rimpallo segna il gol del pareggio ma gli viene annullato per fuorigioco. Prestazione molto anonima per l’ex Torino.

ELIA 5 – Nel primo tempo trova un’ottima giocata che crea i presupposti per il gol ma viene fermato fallosamente al limite dell’area e successivamente conclude dal limite di controbalzo non trovando la porta. Nella ripresa cala e prova a giocare d’astuzia, tanto da conquistarsi, in un primo momento un calcio di rigore, revocato poi dopo l’intervento del VAR. Complessivamente anche Elia non arriva alla sufficienza. A livello tecnico può fare sicuramente meglio, soprattutto nelle scelte finali.

FLORIANO 5 – Schierato dal primo minuto per dare qualità sulla trequarti ma nel primo tempo fatica a trovare la posizione giusta tra le linee per rendersi pericoloso. Poco qualitativo e indietro anche a livello di condizione fisica. Impensierisce Poluzzi con un tiro insidioso di sinistro ma nulla di più. Anche lui viene sostituito al termine del primo tempo.

DI MARIANO 5,5 – Continuano le prestazioni anonime del numero 10 rosanero che certamente non manca di iniziativa e personalità ma non riesce ad essere incisivo, soprattutto nella zona di rifinitura. Nel primo tempo sbaglia troppi passaggi e l’unica volta che si crea lo spazio per concludere, strozza il pallone e ne esce un tiro inefficace e brutto da vedere. Nella ripresa ha una ghiotta occasione su calcio di punizione ma non centra neppure la porta. Nei minuti di recupero sfiora il gol ma colpisce il palo interno. La fortuna non è dalla sua parte.

BRUNORI 4,5 – Nel primo tempo è quasi impalpabile e spreca clamorosamente l’unica occasione concreta che gli capita. Allo scadere del primo tempo, infatti, viene pescato in area di rigore da Stulac ma il suo tiro al volo di sinistro non centra la porta. Da un bomber di razza come lui ci sia aspetta sicuramente di più in questo tipo di situazioni. Nella ripresa scompare definitivamente dalla partita.

SOLERI 4,5 – Entra a inizio ripresa per dare vivacità all’attacco del Palermo ma di fatto non entra mai in partita. Molto confusionario nelle scelte e poco preciso nei gesti tecnici. Non sfrutta neppure la sua fisicità per far salire la squadra. Lontano anni luce dal giocatore impattante che era lo scorso anno dalla panchina.

DAMIANI 5 – Entra nella ripresa per dare dinamicità al centrocampo ma non riesce a fare molto di diverso rispetto a Stulac. Una prestazione anonima e lontana da quelle fornite a inizio campionato.

SALA 5,5 – Entra anche lui a inizio secondo tempo e si posiziona sulla fascia sinistra per dare maggiore spinta. Prova con qualche iniziativa personale a proporsi in zona offensiva ma non trova mai il cross o la giocata decisiva per essere incisivo. Non raggiunge la sufficienza ma lascia intravedere segnali di miglioramento.

VALENTE 5- Entra al minuto 70 per dare maggiore spinta alla manovra offensiva dei rosanero ma non trova lo spunto necessario a creare qualcosa di pericoloso. I pochi minuti giocati nelle ultime partite si notano anche nella sua condizione atletica e forse anche nella fiducia che è venuta meno rispetto ad inizio campionato quando aveva trovato anche il gol contro il Bari.

VIDO 5,5 – Una grande botta di destro dalla distanza quasi non regala il pareggio al Palermo nei minuti di recupero. Serve una grande parata di Poluzzi per evitare la prima gioia in maglia rosanero a Vido.

E. CORINI 4,5 – Difficile commentare una sconfitta arrivata su un clamoroso errore del portiere ma certamente ci si aspettava una reazione diversa che Corini non è riuscito ad avere dai suoi giocatori. I rosanero hanno avuto molto tempo a disposizione per pareggiarla ma l’anima della squadra non si è vista.

SUDTIROL: Poluzzi 6.5, Berra 5.5 (D’Orazio 6), Zaro 6, Masiello 5, De Col 6, Belardinelli 6 (Carretta 5.5), Tait 6.5, Pompetti 5.5 (Schiavone 5.5), Casiraghi 5.5 (Rover 6), Mazzocchi 6 (Curto s.v.), Odogwu 7