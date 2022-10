Termina 0-1 la gara al Barbera tra Palermo e Südtiro. Non ha sortito l’effetto sperato il ritiro di Manchester, la svolta tanto attesa non è arrivata. La squadra di Corini viene sconfitto davanti al proprio pubblico dalla squadra di Bisoli dopo una gara giocata con poche idee e poca aggressività sottoporta. Gli altoatesini sono andati in vantaggio al 20′ del primo tempo con Odogwu con la complicità di Pigliacelli. Per i rosanero si registrano un calcio di rigore prima assegnato e poi annullato dsal Var e una rete di Segre non convalidata per offside.

PRIMO TEMPO

Pronti, via! Inizia il match al Barbera. I rosanero partono subito all’attacco e al 2‘ conquistano il primo angolo della sfida. Al 5‘ Pompetti strattona Stulac facendolo finire a terra e l’arbitro fischia un calcio di punizione per i rosanero: alla battuta lo stesso numero 16 che mette in mezzo ma non trova nessuno. All’8‘ Floriano entra in area col pallone, si smarca da un avversario e mette in mezzo: Brunori prova a prenderla di testa ma commette fallo in attacco. Al 13′ Brunori viene atterrato a limite dell’area e conquista un calcio di punizione da buona posizione. Stulac alla battuta parte il tiro che si infrange sulla barriera e termina in angolo. Capovolgimento di fronte, gli altoatesini partono in contropiede entrano in area fino a conquistarsi un corner. Dalla bandierina va Iacobucci che mette in mezzo e Masiella intercetta, calcia ma trova Segre a contrastare il tiro.

Incredibile al Barbera, al 20′ avversari in vantaggio. Pigliacelli prova a rinviare la Odogwu lo contrasta e intercetta la sfera mandandola in rete. Al 30′ calcio di punizione per i rosanero conquistato da Di Mariano per fallo causato da Zaro. Alla battuta va Stulac, mette in mezzo ma la palla viene respinta. Stessa scena al 35′ il numero 10 viene strattonato ancora dal numero 19. Il numero 16 rosanero va alla battuta, la palla finisce tra i piedi di Elia che calcia al volo ma la spara alto. Al 38′ Tait atterra Stulac e si becca un giallo. Al 39′ brividi per la difesa rosanero, Mazzocchi si ritrova in area, conclude in porta ma Pigliacelli blocca in due tempi. Al 41′ Stulac riesce a servire in area Brunori, il numero 9 si stacca da tutti, la prende e conclude in porta, peccato la conclusione sia stata troppo alta. Sudtirol pericoloso al 45′, per la squadra di Bisoli ci prova Pompetti a calciare un rasoterra che però termina fuori. Assegnati due minuti di recupero. Termina qui la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Il match riprende con tre cambi da parte di Corini: Damiani, Sala e Soleri prendono il posto di Stulac, Buttaro e Floriano. Anche Bisoli effettua una sostituzione al rientro dagli spogliatoi, Rover prende il posto di Casiraghi. Sembrava essere iniziato in discesa il secondo tempo del Palermo: al 46′ Elia viene atterrato in area da Berra e l’arbitro assegna un calcio di rigore ai rosanero. Al dischetto pronto Brunori, ma intanto l’arbitro viene chiamato al Var. Il direttore di gara dopo la consultazione annulla la sua decisione e si riparte da rimessa dal fondo. Doppio cambio al 52′ per Bisoli: D’Orazio e Schiavone sostituiscono Berra e Pompetti. Al 53′ rosanero in avanti: Di Mariano mette in mezzo, Soleri prova a colpire di testa la palla ma finisce sulla traversa. Al 57′ Mazzocchi entra in area e tenta la conclusione in porta, ma Pigliacelli si oppone e mette in angolo.

Al 61′ il Palermo conquista un calcio d’angolo: Segre alla battuta mette in mezzo ma l’arbitro ferma il gioco per fallo sul portiere. Altro cambio tra le fila del Sudtirol al 63′: dentro Carretta fuori Bellardinelli. Al 68′ Corini manda in campo Valente al posto di Marconi. Al 76′ ci prova Damiani per il Palermo a concludere dalla distanza ma la palla finisce tra i guantoni di Poluzzi. Al 79′ Segre va a segno ma l’arbitro ferma l’azione per fuorigioco. All’82’ il Palermo conquista un calcio di punizione. Intanto arriva un cambio per parte. Il Sudtirol mette dentro Mazzocchi, fuori Curto. Corini sostituisce Elia con Vido. Riprende il gioco, Mariano alla battuta, calcia ma spara alto. Ammoniti Vido e D’Orazio all’88’ per proteste. Al 90′ vengono assegnati 5′ di recupero. Al 90’+3′ i rosanero sono andati ad un passo dal vantaggio per due volte consecutive: prima Vido che tira da lontano e trova il portiere avversario a controbattere, sulla respinta va Di Mariano che becca il palo. Termina qui il match.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 7 Floriano (cap.) (Dal 46′ Soleri), 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 15 Marconi (Dal 68′ Valente), 16 Stulac (Dal 46′ Damiani), 18 Nedelcearu, 25 Buttaro (Dal 46′ Sala), 37 Mateju, 77 Elia (Dall’82’ Vido). A disposizione: 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Gomes, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 34 Devetak, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

SUDTIROL: 1 Poluzzi, 2 Berra, 9 Mazzocchi (Dall’82’ Curto), 16 Belardinelli (Dal 63′ Carretta), 17 Casiraghi (Dal 46′ Rover), 19 Zaro, 21 Tait (cap.), 23 Pompetti, 26 De Col, 55 Masiello, 90 Odogwu. A disposizione: 22 Iacobucci, 33 Dregan, 4 Curto, 6 Barison, 10 Carretta, 11 D’Orazio, 18 Rover, 24 Davi, 28 Kofler, 30 Crociata, 37 Capone, 88 Schiavone. Allenatore: Bisoli.

ARBITRO: Paterna (Teramo). Assistenti: Schirru (Nichelino) – Niedda (Ozieri). Quarto Ufficiale: Gigliotti (Cosenza). VAR: Serra (Torino). AVAR: Pagliardini (Arezzo).

MARCATORI: Odogwu al 20′

NOTE: ammoniti Masiello, Buttaro, Di Mariano, Tait, Marconi, Vido, D’Orazio