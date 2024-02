Serie B: otto calciatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 25esima giornata

La Lega Serie B ha reso note le sanzioni del Giudice Sportivo a seguito della 25esima giornata di Serie B:

“b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per avere, al 45° del primo tempo, rivolto al Direttore

di gara un’espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANGELI Matteo (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): doppia ammonizione per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BATTISTELLA Thomas (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

104/323

CROCIATA Giovanni (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SERSANTI Alessanro (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Decima sanzione).

VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

SIBILLI Giuseppe (Bari)

SESTA SANZIONE

ANDRADE David Nicolas (Pisa)

SECONDA SANZIONE

D’ANDREA Luca (Catanzaro)

PRIMA SANZIONE

CIOFANI Daniel (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CANESTRELLI Simone (Pisa)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

DI TACCHIO Francesco (Ascoli)

SETTIMA SANZIONE

CARISSONI Lorenzo (Cittadella)

CURTO Marco (Como)

104/324

SESTA SANZIONE

PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana)

TRAMONI Lisandru (Pisa)

VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BELLEMO Alessandro (Como)

FARES Mohamed Salim (Brescia)

LEPORE Franco (Lecco)

LUCCHESI Lorenzo (Ternana)

MUHL Lukas (Spezia)

TERZA SANZIONE

ARRIGONI Tommaso (Sudtirol)

DI MARIANO Francesco (Palermo)

FRABOTTA Gianluca (Cosenza)

GERLI Fabio (Modena)

GONDO Diomande Yann C (Reggiana)

MASTRANTONIO Valerio (Cittadella)

RAVANELLI Luca (Cremonese)

ZANIMACCHIA Luca (Cremonese)

SECONDA SANZIONE

CAMPORESE Michele (Cosenza)

CARRIERO Giuseppe Mattia (Cittadella)

COULIBALY Woyo (Parma)

MONCINI Gabriele (Brescia)

ROZZIO Paolo (Reggiana)

SGARBI Filippo Lorenzo (Ternana)

PRIMA SANZIONE

ATTYS Christopher (Feralpisalo’)

BALLET Samuel Leo Beat (Como)

CAPRADOSSI Elio (Lecco)

CHARPENTIER Gabriel Andre J (Parma)

DARBOE Ebrima (Sampdoria)

FRIGERIO Marco Romano (Lecco)

GYAMFI Bright (Cosenza)

KURTIC Jasmin (Sudtirol)

LULIC Karlo (Bari)

SOTTINI Edoardo (Cittadella)

VAISANEN Sauli Aapo (Ascoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

TESSMANN Francis Tanner (Venezia)

104/325

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

FALZERANO Marcello (Ascoli)

RICCIO Alessandro Pio (Modena)

ZAMPANO Francesco (Venezia)

TERZA SANZIONE

IANNARILLI Antony (Ternana)

PRIMA SANZIONE

SCAGLIA Filippo (Sudtirol)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIANCO Paolo (Modena): per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto ad un

componente della squadra avversaria, un epiteto ingiurioso; infrazione rilevata dal

Quarto Ufficiale.

MARAN Rolando (Brescia): per avere, al 34° del secondo tempo, contestato con

veemenza una decisione arbitrale.

NEVES GODINHO Lino Filipe (Venezia): per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto

all’allenatore della squadra avversaria, un epiteto ingiurioso; infrazione rilevata dal

Quarto Ufficiale.

ZUCCHER Marco (Venezia): per avere, al 33° del secondo tempo, rivolto al Direttore

di gara una critica irrispettosa.

d) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRESCINI Gabriele (Brescia): per avere, al 51° del secondo tempo, assunto un

atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

e) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ASCENZI Giampiero (Venezia): per avere, al 47° del primo tempo, rivolto agli Ufficiali

di gara una critica irrispettosa.

104/326

f) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GUINDOS LOPEZ Daniel (Como): per avere, al 42° del primo tempo, abbandonando

la panchina aggiuntiva, contestato platealmente l’operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: cons. Ines Pisano “.