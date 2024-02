Corriere dello Sport: “Record a Palermo. Il Barbera la spinta in più per Corini”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Renzo Barbera da record.

Nello scorso weekend il nuovo record di spettatori di questo torneo. Sono stati 123.044 i tifosi che hanno assistito alle 10 partite di questa sesta giornata di ritorno che ha visto sugli scudi il Barbera, il Ferraris ed il San Nicola, ma con ottimi numeri anche negli altri stadi, dal Tardini (13.899) al Ceravolo (9.199). A Palermo il nuovo record di questo torneo con ben 31.211 spettatori. A Genova, per il match contro il Brescia, ne hanno contati 21.638 mentre a Bari sono stati 15.412 i tifosi che hanno assistito alla 2ª vittoria di Iachini. È stata la 6ª volta che questo torneo ha sfondato quota 100 mila, la 1ª nel girone di ritorno dopo le 5 dell’andata con i 107.626 del 30 settembre (8ª giornata), i 117.860 del 21 ottobre (10ª), i 106.804 del 25 novembre (14ª) e i due turni natalizi: 100.701 il 23 dicembre e 100.441 nel boxing day, a S. Stefano. Una B con tanti spettatori all’ultimo turno dello scorso torneo: ben 139.714.

PRIMA VOLTA. Sabato a Palermo, in occasione dello scontro diretto col Como, per la prima volta quest’anno si è superato quota trentamila. Ed ora il club siciliano vanta tutte le prime 4 posizioni della classifica delle partite con più spettatori: superate le 29.117 presenze del match contro lo Spezia del 23 ottobre, le 26.007 del 22 settembre, contro il Cosenza, e le 25.799 del 29 ottobre, col Lecco. Al 5º posto è sceso il derby ligure tra Samp e Spezia del 24 novembre che ha sfiorato i 25mila spettatori. Palermo e Samp si dividono le prime 10 posizioni. Solo 11ª, al momento, è Bari-Palermo (22.811) che il 18 agosto ha inaugurato il torneo.

MIGLIORE MEDIA. Con questa ennesima performance il Palermo vanta ora la migliore media-spettatori tra le 20 cadette avendo, con 22.597, scavalcato la Samp, 2ª a 22.359. Sul podio troviamo il Bari (22.811). Poi, staccate, ci sono il Parma, 4º a 12.941, e il Catanzaro, 5º a 12.267, un dato che, però, comprende anche la gara con la Ternana che si è giocata a Lecce, con sole 110 presenze al Via del Mare. Nell’ultimo turno dello scorso torneo al Barbera si contarono ben 32.235 tifosi, delusi, però, dal risultato (2-2) col Brescia che negò ai rosanero l’accesso ai playoff. Un gran numero di tifosi, dunque, che non è, però, lontanamente paragonabile ai numeri del Bari nei playoff: 51.621 contro il Sudtirol e 58.206 per l’amara finale contro il Cagliari che ha ricordato le incredibili cifre del 2006/07 quando il Napoli di De Laurentiis arrivò a sfiorare più volte quota 60mila.