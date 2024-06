Serie B, oggi si gioca il ritorno della finale Playoff. Regolamento, probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni della finale di ritorno tra Venezia e Cremonese.

Dopo lo 0-0 dell’andata allo “Zini”, il Venezia è promosso vincendo, ma anche pareggiando. Il regolamento, infatti, favorisce la squadra che ha concluso la stagione regolare col miglior piazzamento e che, oltre a giocare il ritorno in casa, va in A in caso di parità dopo i 180’ delle due finali. Non sono previsti supplementari e rigori. La Cremonese, invece, per centrare la A dovrà sbancare il Penzo.

Allenatore: Vanoli

A disposizione: 12 Bertinato, 23 Grandi, 22 Slowikowski, 31 Ullmann, 15 Altare, 13 Modolo, 25 Dembélé, 19 Bjarkason, 18 Jajalo, 38 Andersen, 77 Ellertsson, 9 Gytkjaer, 21 Cheryshev, 99 Olivieri. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Bjarkason, Busio, Candela, Idzes, Joronen, Lella, Tessmann, Vanoli (all.), Zampano. Ultime: A sinistra questa volta dovrebbe giocare Zampano. Allenatore: Stroppa

A disposizione: 22 Jungdal, 97 Livieri, 4 Marrone, 13 Tuia, 17 Sernicola, 18 Ghiglione, 44 Lochoshvili, 6 Pickel, 32 Abrego, 37 Majer, 9 Ciofani, 10 Buonaiuto, 74 Tsadjout. Indisponibili: Johnsen, Afena Gyan, Rocchetti, Sarr. Squalificati: -. Diffidati: Castagnetti, Collocolo, Quagliata, Vazquez. Ultime: non recupera Johnsen mentre Falletti si candida in mezzo al campo. In fascia Quagliata per Sernicola, in avanti ballottaggio Coda-Ciofani.