Calciomercato Sampdoria: Caligara e Pedro Mendes obiettivi concreti

La Sampdoria potrebbe sfruttare la retrocessione in Serie C dell’Ascoli per rinforzare la rosa. I blucerchiati, infatti, starebbero pensando a Pedro Mendes e Fabrizio Caligara, reduci da una buona stagione con la maglia bianconera e ritenuti come profili ideali per rinforzare la rosa. Il portoghese, già sondato dal club ligure nella scorsa stagione, ha realizzato 11 gol e 2 assist in 27 partite, mentre il centrocampista classe 2000 ha messo a referto 26 presenze condite con 5 reti. A riportarlo è TuttoAscoliCalcio.it.

Continue Reading