Gds: “Palermo, il casting per il nuovo direttore sportivo continua senza sosta. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul casting per il nuovo direttore sportivo.

Il Palermo continua la ricerca del nuovo direttore sportivo e aggiunge un nome interessante alla lista dei candidati: Matteo Tognozzi, attuale DS del Granada. Tognozzi, 33 anni, ha accumulato esperienza significativa, prima come scout all’estero e poi come Head of Scouting alla Juventus, contribuendo a scoprire giovani talenti come Huijsen, Iling-Junior, Yildiz e Soulé, molti dei quali hanno raggiunto la prima squadra.

L’esperienza internazionale di Tognozzi e la sua conoscenza di lingue straniere, oltre all’inglese, sono fattori che rispondono alle esigenze del Palermo, alla ricerca di un DS giovane e ambizioso, in grado di identificare e sviluppare talenti per il futuro.

Oltre a Tognozzi, anche il nome di Zamuner, attuale DS del Trento, è stato recentemente accostato al Palermo, dimostrando l’intenzione del club di valutare diverse opzioni per trovare il candidato ideale che possa sostituire Leandro Rinaudo, il cui contratto scade il 30 giugno.

La scelta del nuovo DS è cruciale per il Palermo, poiché influenzerà anche la selezione del nuovo allenatore, con Paolo Zanetti attualmente in pole position. Giovanni Gardini e Riccardo Bigon, uomini di fiducia del City Football Group, stanno conducendo i colloqui e valutando attentamente i candidati per assicurare una programmazione efficace della prossima stagione.

Matteo Tognozzi e Zamuner sono solo due dei numerosi nomi che Giovanni Gardini e Riccardo Bigon stanno valutando per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Palermo. Altri candidati, come Petrachi e Meluso, sono stati scartati dai dirigenti del Palermo per vari motivi.