Serie B, oggi la finale d’andata dei Playoff. Le probabili formazioni di Cremonese-Venezia

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di andata della finale playoff tra Cremonese e Venezia.

Applausi, abbracci e addirittura fuochi d’artificio sabato scorso allo Zini ma il campo è tiranno, impone l’obbligo di resettare tutto e pensare al Venezia di stasera. La Cremonese arriva a giocarsi l’ultimo posto libero in serie A sulle ali dell’entusiasmo in un doppio confronto che si preannuncia intenso ed equilibrato. Mister Stroppa torna sul match contro il Catanzaro: «Abbiamo disputato una partita perfetta, sono molto soddisfatto di come è andata ma è difficile soffermarsi, domani (oggi ndr) ci sarà un’altra montagna da scalare. Saranno due partite bellissime.

Rammarico per come è andato il campionato, siamo la squadra che abbiamo creato più di tutte ed ha concretizzato troppo poco. Parto dal percorso e faccio i complimenti alla squadra per come ci è arrivata, ora ci giochiamo la cosa più bella: servirà l’entusiasmo e l’attenzione giusta sapendo che affrontiamo una signora squadra, completa con un motore importante per la categoria, un’identità ben precisa, allenata molto bene e che arriva in finale in maniera esaltante come noi».

Petto in fuori, voglia di serie A. Come ha dimostrato la doppia semifinale, del resto. Producendo un Venezia tenace e in grado di mostrare gli artigli. Per prendersi la promozione al pari di quanto successo tre anni fa: allora in campionato fu quinto posto, adesso i veneti hanno chiuso terzi e con undici punti in più. Abbastanza per giocarsela a viso aperto, davanti alla Cremonese. «Ci siamo meritati questa finale, ma ora serve un’impresa», avvertiva ieri Vanoli, arrivato al punto più alto da quando – storia del novembre 2022 – siede su questa panchina. In quel momento il Venezia era penultimo in B, ora si trova agli antipodi. «Voglio vedere lucidità, cinismo e maturità anche perché affrontiamo un avversario di esperienza».