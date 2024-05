Serie B: Nedelcearu salta il primo turno playoff. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 38^ giornata

La Lega B, mediante una nota sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo con le rispettive diffide, squalifiche e ammonizioni nei confronti dei calciatori al termine della 38^ ed ultima giornata del campionato cadetto.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

” ALTARE Giorgio (Venezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. DAVI Simone (Sudtirol): per avere, al 41° del secondo tempo, a giuoco fermo, nel tentativo di recuperare il pallone dalle mani di un avversario, colpito lo stesso con una manata all’altezza del collo.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMPORESE Michele (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). DELPRATO Enrico (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). ELLERTSSON Mikael Egill (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). IOVINE Alessio (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MERKAJ Silvio (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NEDELCEARU Ionut (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PITTARELLO Filippo Maria (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). SANTORO Simone (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 153/473

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE) CROCIATA Giovanni (Lecco) MARIN Marius Mihai (Pisa)

AMMONIZIONE DODICESIMA SANZIONE GONZALEZ Facundo (Sampdoria) SERSANTI Alessanro (Lecco)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) CIGARINI Luca (Reggiana) PALUMBO Antonio (Modena) OTTAVA SANZIONE KABASHI Elvis (Reggiana) SETTIMA SANZIONE CALIGARA Fabrizio (Ascoli) CAPORALE Alessandro (Lecco) LUCIONI Fabio (Palermo)

SESTA SANZIONE FALCINELLI Diego (Spezia) JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese) LOCHOSHVILI Luka (Cremonese) LUCCHESI Lorenzo (Ternana)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) AMATUCCI Lorenzo (Ternana) DORVAL Emile Mehdi (Bari) MASTRANTONIO Valerio (Cittadella) VIGNALI Luca (Spezia)

TERZA SANZIONE CYPRIEN Wylan Jean-clau (Parma) D UFFIZI Simone (Ascoli) KOFLER Raphael (Sudtirol) SOLERI Edoardo (Palermo)

SECONDA SANZIONE GIORDANO Simone (Sampdoria) MIRANDA Kevin Paride (Catanzaro) VINETOT Kevin Mathieu (Sudtirol) 153/474

PRIMA SANZIONE FATICANTI Giacomo (Ternana) MOLINA Salvatore (Sudtirol) VERGARA Antonio (Reggiana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE OTTAVA SANZIONE GHILARDI Daniele (Sampdoria)

SETTIMA SANZIONE MICAI Alessandro (Cosenza)

SESTA SANZIONE BANDINELLI Filippo (Spezia)

SECONDA SANZIONE DI SERIO Giuseppe (Spezia) FIAMOZZI Riccardo (Reggiana) c)

ALLENATORI AMMONITI

TERZA SANZIONE VANOLI Paolo (Venezia)

SECONDA SANZIONE MARAN Rolando (Brescia) d)

DIRIGENTI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERRETTI Andrea (Feralpisalo’): per avere, al termine del primo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale. 153/475 e)

ALTRI TECNICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CASSETTI Marco (Como): per avere, al 40° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: cons. Ines Pisano ” ” ” _________________________________________ Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società”.