Diakité è stato il protagonista assoluto di Sudtirol-Palermo. Il difensore ex Ternana ha sbloccato il match e regalato tre punti pesantissimi ai rosanero nell’ultima giornata della regular season. Il club rosanero ha pubblicato il gol sul proprio canale social. Rete che coincide anche come la prima per DIakité in maglia rosanero.

