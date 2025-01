Serie B, Mantova-Sampdoria 2-2: gli highlights del match

Finisce in parità la partita tra Mantova e Sampdoria, un 2-2 che ha regalato emozioni e colpi di scena ai tifosi presenti. La Sampdoria è partita forte, portandosi in doppio vantaggio nel primo tempo grazie a una doppietta lampo di Depaoli, in gol al 22’ e al 24’. Ma il Mantova non si è dato per vinto e ha risposto con determinazione nella ripresa.

Al 5’ del secondo tempo, Mancuso ha accorciato le distanze, mentre appena tre minuti dopo, all’8’, Trimboli ha trovato il gol del pareggio, completando la rimonta. Un punto per parte in una gara intensa e combattuta, che conferma il carattere delle due squadre in un campionato di Serie B sempre più equilibrato.

Ecco gli highlights del match: