Serie B, Frosinone-Sudtirol 0-3: gli highlights del match

Il Sudtirol espugna il campo del Frosinone con una prestazione impeccabile, imponendosi con un netto 0-3. Le danze si sono aperte nel primo tempo grazie a una doppietta di Merkaj, in gol al 20’ e al 29’, mettendo subito in salita la gara per i padroni di casa. Nel secondo tempo, al 44’, Casiraghi ha chiuso definitivamente i conti trasformando un calcio di rigore.

Una vittoria di grande spessore per il Sudtirol, che conferma il suo ottimo stato di forma, mentre il Frosinone dovrà riorganizzarsi dopo questa pesante sconfitta.

