Tuttosport: “Salernitana all’assalto di Henry”

Il mercato invernale entra nel vivo, e molte squadre di Serie B stanno ultimando i colpi in entrata e in uscita per rinforzare le proprie rose. Come riportato da Tuttosport, la Salernitana ha puntato gli occhi sul francese Patrick Henry, attaccante in uscita dal Palermo, come possibile rinforzo per il reparto offensivo.

Nel frattempo, la Juve Stabia ha chiuso per il difensore polacco Patryk Peda, che arriva in prestito proprio dal club rosanero. Anche il Mantova si è mosso, ufficializzando l’arrivo del centrocampista Flavio Paoletti dal Karagumruk, rafforzando così il proprio reparto mediano.

Le altre trattative

Il Cesena, che vede ormai Augustus Kargbo vicino al trasferimento in Inghilterra, valuta Flavio Russo, attaccante considerato un esubero del Sassuolo, come possibile sostituto.

Infine, il Cosenza sta cercando di rinforzare la difesa, e tra i nomi sul taccuino c’è Alessio Buttaro, giovane talento del Palermo, che potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il reparto arretrato.