Repubblica: “Il Palermo cerca il tris a Reggio Emilia aspettando l’ingaggio di Pohjanpalo”

Due partite in parallelo per il Palermo, una sul campo e una sul mercato. Oggi alle 15 i rosanero saranno impegnati al Città del Tricolore contro la Reggiana, ma l’attenzione dei tifosi rimane anche sulla trattativa per l’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo. Come riportato da Repubblica Palermo e Valerio Tripi, l’accordo tra il giocatore e il club siciliano è ormai definito, mentre si attende solo il via libera definitivo dal Venezia, che deve prima individuare il sostituto del suo capitano.

La trattativa per Pohjanpalo

Secondo quanto riportato, il Palermo ha messo sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro, garantendo al giocatore un triennale con opzione per il quarto anno legata alla promozione in Serie A. L’ingaggio del finlandese, basato su premi crescenti, lo porterà già nella seconda parte di questa stagione a guadagnare più di quanto percepisce attualmente a Venezia. Tuttavia, il trasferimento è vincolato alla capacità del club lagunare di trovare un sostituto: tra i nomi in lizza ci sono Eldor Shomurodov della Roma e, nelle ultime ore, Mario Balotelli, sondato anche dal Genoa e dal Trapani.

Concentrazione sulla Reggiana

Sul fronte campo, l’allenatore Alessio Dionisi ha chiesto ai suoi giocatori di mettere da parte le distrazioni di mercato e concentrarsi sulla sfida contro la Reggiana. La partita rappresenta un banco di prova importante per il Palermo, che cerca di dare continuità alle due vittorie consecutive contro Modena e Juve Stabia.

Dionisi sembra intenzionato a confermare per la terza volta consecutiva la stessa formazione. Sirigu sarà tra i pali, protetto dal trio difensivo composto da Baniya, Nikolaou e Ceccaroni. A centrocampo, Gomes dovrebbe recuperare per occupare la regia centrale, affiancato da Segre e Ranocchia come mezzali. Sulle fasce Pierozzi e Lund saranno i titolari, mentre in attacco spazio ancora al tandem Le Douaron-Brunori, che ha già dimostrato di essere decisivo nelle ultime uscite.

Obiettivo trasferta

Come evidenziato da Repubblica Palermo, il match contro la Reggiana rappresenta anche un’opportunità per il Palermo di interrompere il digiuno di vittorie in trasferta, che dura dal 30 settembre scorso (successo contro il Südtirol). Da allora, i rosanero hanno collezionato tre pareggi seguiti da tre sconfitte lontano dal Barbera.

Un Palermo in crescita

Con l’inserimento di Alexis Blin nelle rotazioni del centrocampo e una squadra in fiducia dopo i recenti successi, Dionisi punta a consolidare il nuovo assetto tattico e a rilanciare le ambizioni del Palermo per il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff.

Oggi non si gioca solo per i tre punti, ma anche per costruire una nuova mentalità vincente, mentre il mercato continua a essere un elemento di forte attenzione per tifosi e addetti ai lavori.