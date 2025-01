Resto del Carlino: “Cesena, braccio di ferro con il Palermo per Saric”

L’edizione online de Il Resto del Carlino riporta gli ultimi sviluppi sulla trattativa tra Cesena e Palermo per il centrocampista Dario Saric. La dirigenza del Cesena, guidata da Fabio Artico, sta cercando di chiudere l’operazione per il giocatore rosanero, considerato la priorità assoluta per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, l’accordo sembra complicarsi. Con il Palermo il braccio di ferro dura ormai da diversi giorni, la richiesta della società rosanero di 300mila euro per il prestito fino a giugno è considerata troppo elevata.

Nel frattempo, il Cesena valuta alternative. Sul taccuino della dirigenza spiccano due nomi: Federico Zuccon, centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito alla Juve Stabia, dove però non ha trovato spazio con continuità (appena sette presenze stagionali); e Jack Ryan McGlynn, promettente centrale di centrocampo del Philadelphia Union in MLS. Anche McGlynn, classe 2003, è un profilo interessante, forte di 5 presenze e una rete con la nazionale statunitense.