Reggiana-Palermo: venduti 1976 biglietti per il settore ospiti

Sono 2.956 i biglietti venduti per la sfida Reggiana-Palermo, in programma al Mapei Stadium, di cui ben 1.976 acquistati dai tifosi rosanero per il settore ospiti, a conferma della grande passione che accompagna la squadra di Alessio Dionisi. A questi numeri si aggiungono i 6.867 abbonati della Reggiana, per un totale che supera le 9.800 presenze previste sugli spalti.

I tifosi del Palermo, che seguiranno la squadra in quasi duemila, sperano di essere il dodicesimo uomo in campo per spingere la formazione rosanero a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Una trasferta impegnativa, ma vissuta con entusiasmo dai sostenitori siciliani, pronti a far sentire il proprio calore anche lontano da casa.