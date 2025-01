Gazzetta dello Sport: “Venezia, Candela e Pohjanpalo al Palermo dopo il derby”

Joel Pohjanpalo sarà regolarmente convocato per il derby contro il Verona, in programma domani, e si è allenato regolarmente ieri. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa sfida potrebbe essere la sua ultima apparizione in maglia arancioneroverde. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha lasciato in sospeso il suo impiego dal primo minuto, ma ha sottolineato: «Mi ha trasmesso le sensazioni di chi è focalizzato sulla partita».

In dubbio, invece, la convocazione di Antonio Candela, al centro di trattative di mercato. Il giocatore potrebbe restare fuori e accompagnare Pohjanpalo verso Palermo, con il viaggio inverso che vedrebbe Diakité arrivare in laguna.

Movimenti di mercato: arrivi e partenze

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, manca solo l’annuncio ufficiale per l’arrivo di Kike Perez, centrocampista spagnolo del Real Valladolid. L’accordo tra le due società è stato raggiunto per una cifra vicina a un milione di euro, e l’ufficialità è attesa dopo il derby. Perez, 27 anni, ex giocatore di Elche e Rayo Vallecano, andrà a sostituire Andersen, recentemente trasferitosi allo Sparta Praga, e offrirà un’alternativa importante per Nicolussi Caviglia e Busio.

Sul fronte difensivo, Giorgio Altare è ormai destinato alla Sampdoria con un trasferimento a titolo definitivo. Dal Genoa, invece, è atteso Alessandro Marcandalli in prestito, anche se il Palermo si è inserito con decisione nella trattativa per il giovane difensore.

In uscita, il portiere Jesse Joronen, che ha perso il posto da titolare dopo il match di andata contro il Verona, potrebbe salutare e trasferirsi anche lui alla Sampdoria.

Un Venezia trasformato dal mercato

Il derby contro il Verona rappresenta una tappa cruciale, ma, come conclude la Gazzetta dello Sport, è già evidente che il Venezia uscirà profondamente modificato da questa sessione di mercato invernale. Con Pohjanpalo e Candela vicini all’addio e nuovi innesti come Kike Perez e forse Diakité, la squadra di Di Francesco si prepara a un girone di ritorno con un volto rinnovato e nuove ambizioni.