Gazzetta dello Sport: “Reggiana-Palermo, le probabili formazioni”

Oggi pomeriggio alle ore 15, allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, la Reggiana affronta il Palermo in una sfida valida per la Serie B. La partita sarà diretta dall’arbitro Marchetti, assistito dai guardalinee Barone e Giuggioli, con Sfira come quarto uomo. Al VAR ci sarà Di Paolo, assistito dall’AVAR Pagnotta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e Amazon Prime, con biglietti compresi tra 20 e 54 euro.

Le probabili formazioni

Reggiana (4-2-3-1):

Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Reinhart, Sersanti; Marras, Vergara, Portanova; Gondo.

Allenatore: Viali.

A disposizione: Sposito, Sosa, Fontanarosa, Nahounou, Fiamozzi, Stulac, Cigarini, Kumi, Kabashi, Maggio, Vido, Pettinari.

Indisponibili: Girma, Motta, Rozzio.

Squalificati: Ignacchiti.

Diffidati: Bardi, Gondo, Marras, Meroni, Portanova, Reinhart, Sampirisi, Vergara.

Palermo (3-5-2):

Sirigu; Ceccaroni, Nikolaou, Baniya; Lund, Ranocchia, Gomes, Segre, Pierozzi; Brunori, Le Douaron.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Desplanches, Peda, Diakité, Buttaro, Nedelcearu, Blin, Vasic, Verre, Saric, Appuah, Di Francesco, Henry.

Indisponibili: Insigne, Di Mariano, Gomis.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Gomes, Segre, Ceccaroni.

Un match decisivo

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, la Reggiana cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare a fare punti, affidandosi a Gondo come terminale offensivo e a Portanova e Marras per creare pericoli. I granata devono anche fronteggiare diverse assenze, ma l’allenatore Viali si dice fiducioso nel carattere della sua squadra.

Il Palermo, invece, punta a confermare il buon momento del 2025. Dionisi dovrebbe riproporre il collaudato 3-5-2, con Brunori e Le Douaron in attacco, protagonisti dei gol rosanero dall’inizio dell’anno.

Una sfida aperta

Con entrambe le squadre a caccia di risultati, questa partita potrebbe rappresentare un punto di svolta per le rispettive stagioni. Il risultato del match sarà cruciale sia per la Reggiana, in cerca di punti per risalire in classifica, sia per il Palermo, che vuole consolidare la propria posizione in zona playoff.