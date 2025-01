Tuttosport: “Reggiana-Palermo, probabili formazioni e ultime dal campo”

Alle ore 15 di oggi, allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, andrà in scena il confronto tra Reggiana e Palermo, valido per il campionato di Serie B. Come riportato da Tuttosport, la sfida sarà diretta dall’arbitro Marchetti di Ostia Lido, assistito da Barone e Giuggioli, con Sfira come quarto ufficiale. Al VAR ci saranno Di Paolo e Pagnotta come assistente VAR. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Prime Video.

Le probabili formazioni

Reggiana (4-2-3-1):

Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Reinhart, Sersanti; Marras, Vergara, Portanova; Gondo.

Allenatore: Viali.

A disposizione: Sposito, Fontanarosa, Sosa, Fiamozzi, Cigarini, Kumi, Nahounou, Stulac, Kabashi, Maggio, Pettinari, Vido.

Indisponibili: Girma, Motta, Rozzio, Shaibu.

Squalificati: Ignacchiti.

Diffidati: Bardi, Gondo, Marras, Meroni, Portanova, Reinhart, Sampirisi, Vergara.

Palermo (3-5-2):

Sirigu; Ceccaroni, Nikolaou, Baniya; Lund, Ranocchia, Gomes, Segre, Pierozzi; Brunori, Le Douaron.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Desplanches, Cutrona, Nedelcearu, Buttaro, Diakité, Saric, Blin, Verre, Vasic, Appuah, Di Francesco, Henry.

Indisponibili: Di Bartolo, Di Mariano, Gomis, Insigne.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Ceccaroni, Gomes, Segre.

Il contesto della sfida

La Reggiana cerca riscatto dopo la sconfitta contro la Salernitana e riabbraccia Lucchesi in difesa, pur dovendo rinunciare a Ignacchiti (squalificato). Il tecnico Viali potrà contare su un gruppo quasi al completo, sebbene alcune assenze pesino ancora.

Dal canto suo, il Palermo arriva in Emilia con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva, dopo i successi con Modena e Juve Stabia, e di rompere il digiuno in trasferta che dura dal 30 settembre scorso. Come riportato da Tuttosport, Dionisi sembra intenzionato a confermare l’undici iniziale delle ultime due gare, puntando sul tandem Brunori-Le Douaron in attacco.

Una sfida decisiva

Il match rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre: la Reggiana per ritrovare punti preziosi in casa, il Palermo per consolidare la propria posizione in zona playoff e continuare a inseguire un miglior piazzamento nella griglia finale.

Con due squadre motivate e diverse individualità pronte a fare la differenza, il Città del Tricolore sarà teatro di una sfida dall’alto contenuto tecnico ed emotivo.