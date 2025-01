La Nuova Venezia: “Di Francesco conferma «Pohjanpalo ha dimostrato cuore, giocherà dall’inizio»”

Il Venezia si prepara al derby contro il Verona, in programma lunedì sera al Penzo (ore 18.30), in una sfida dal peso specifico enorme sia in ottica salvezza che sul fronte calciomercato. Come riportato da La Nuova Venezia, questa partita potrebbe essere decisiva per delineare il futuro della squadra di Eusebio Di Francesco, chiamata a interrompere la striscia negativa e rilanciare le proprie ambizioni nel girone di ritorno.

Pohjanpalo verso l’addio?

Al centro dell’attenzione c’è Joel Pohjanpalo, capitano e simbolo del Venezia, corteggiato con insistenza dal Palermo. Secondo La Nuova Venezia, il finlandese ha già accettato il trasferimento, ma la trattativa è rallentata dalla richiesta del Venezia, che pretende sei milioni per la clausola rescissoria. Questo derby potrebbe rappresentare l’ultima partita di Pohjanpalo con la maglia arancioneroverde, anche se l’attaccante si è mostrato sereno e concentrato, fermandosi dopo l’allenamento per foto e autografi con i tifosi.

Di Francesco ha dichiarato: «Pohjanpalo mi ha dimostrato grande professionalità ed è completamente focalizzato sulla partita contro il Verona. Il mercato sposta gli equilibri, ma dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Sono fiducioso, la squadra ha mostrato compattezza».

Shomurodov in arrivo

In attesa che si definisca l’addio di Pohjanpalo, il Venezia ha già chiuso per Eldor Shomurodov dalla Roma. Come sottolinea La Nuova Venezia, l’attaccante uzbeko, autore di 2 gol in 15 presenze in questa stagione, sarà a disposizione di Di Francesco dalla prossima settimana, in vista della sfida con l’Udinese.

Rivoluzione offensiva e nuovi arrivi

Il mercato del Venezia non si fermerà qui. Oltre a Pohjanpalo, anche Christian Gytkjaer è destinato a lasciare la squadra (direzione Cremonese). Per rimpiazzarli, il club lagunare valuta nomi importanti come Andrea Belotti (Como), André Silva (Lipsia) e Daniel Fila (Slavia Praga).

In mediana è tutto fatto per l’arrivo di Kike Perez, che darà maggior profondità al reparto e potrà ricoprire i ruoli di mezzala e trequartista.

Altare saluta, Palermo insidia per Marcandalli

Sul fronte difensivo, Giorgio Altare ha già lasciato il Venezia per accasarsi alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione dei liguri. Il suo sostituto designato era Alessandro Marcandalli del Genoa, ma, come riportato da La Nuova Venezia, il Palermo si è inserito prepotentemente nella trattativa con un’offerta che ha superato quella veneziana.

Le parole di Di Francesco sul derby

Riguardo al match contro il Verona, Di Francesco ha commentato: «Affrontiamo una squadra pericolosa, molto verticale e abile in ripartenza. Tengstedt e Sarr sono ottimi calciatori, così come Mosquera e Livramento. Dovremo essere attenti nel ripiegare e limitare le loro fonti di gioco».

Un punto di svolta per il Venezia

Come conclude La Nuova Venezia, questo derby rappresenta una tappa fondamentale per la stagione del club lagunare, sia sul campo che sul mercato. La squadra di Di Francesco dovrà dimostrare compattezza e concentrazione per rilanciarsi in classifica e affrontare un girone di ritorno che si preannuncia ricco di cambiamenti.