Al termine dell’ultima giornata del campionato di Serie B, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, che nel corso della riunione del 2 marzo 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MEMUSHAJ Ledian (Pescara): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

ERAMO Mirko (Ascoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAVION Michele (Ascoli)

SECONDA SANZIONE

BRLEK Petar (Ascoli)

PRIMA SANZIONE

TROTTA Marcello (Ascoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

SCAMACCA Gianluca (Ascoli)

ALLENATORI

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

LEGROTTAGLIE Nicola (Pescara).