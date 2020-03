Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma, dopo l’addio della coppia Boban-Maldini, potrebbero lasciare il Milan. Lo svedese ha scelto di tornare in rossonero anche grazie alle pressioni continue dei due dirigenti, per tale motivo appare sempre più lontano il rinnovo del contratto con i rossoneri. Lo stesso vale per il portiere, sul taccuino di top club europei da tempo e sempre più deciso a concludere la propria avventura al Milan per motivi legati allo stipendio percepito.