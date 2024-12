Serie B: la Sampdoria frena lo Spezia grazie a Ghidotti, il derby termina a reti bianche. La classifica aggiornata

Inizia con un pareggio l’era Leonardo Semplici sulla panchina della Sampdoria. I blucerchiati un punto nel derby contro i rivali dello Spezia, i quali volano al secondo posto a 34 punti e -6 dal Sassuolo, sempre più in fuga. Dopo un primo tempo povero di emozioni, dove l’unica palla gol è sui piedi di Di Serio per via di un retropassaggio sbagliato da Depaoli, graziato dall’errore dell’attaccante, nella ripresa la sfida si accende. Al 47′ Gori compie un miracolo sul colpo di testa di Coda e salva il risultato, ma successivamente la scena se la prende Ghidolfi: al 72′ chiude la porta a Wisniewski, il quale da posizione ravvicinata si vede negata la rete dell’1 a 0, mentre al 75′ salva tutto su Degli Innocenti. Infine, all’88’ toglie dall’incrocio un tiro pericolosissimo di Esposito, e permette alla Samp di evitare la sconfitta.

CLASSIFICA

Sassuolo – 40 punti

Spezia – 34 punti

Pisa – 33 punti

Cesena – 25 punti

Bari – 24 punti

Cremonese – 24 punti

Juve Stabia – 22 punti

Palermo – 21 punti

Catanzaro – 20 punti

Modena – 20 punti

Brescia – 19 punti

Mantova – 19 punti

Carrarese – 19 punti

Reggiana – 18 punti

Sampdoria – 18 punti

Salernitana – 17 punti

Cosenza (-4) – 16 punti

Frosinone – 16 punti

Südtirol – 14 punti

Cittadella – 13 punti