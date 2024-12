AIA: Antonio Zappi eletto presidente

L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha un nuovo presidente. L’Assemblea Generale ha deciso di affidare l’incarico ad Antonio Zappi, ex fischietto che prenderà il posto di Carlo Pacifici, il quale è stato alla guida da aprile 2023 fino a oggi. Zappi ha vinto il ballottaggio con Alfredo Trentalege, già presidente da febbraio 2021 a dicembre 2022 prima delle dimissioni, ricevendo il 72% delle preferenze. I punti cardine del suo programma elettorale sono l’innovazione tecnologica e il ruolo dei giovani e sarà in carica per i prossimi 4 anni.

