Prossimo avversario Palermo. Sassuolo, Moro: «Contro il Frosinone non era una partita facile»

Autore del gol vittoria del 2 a 1 in casa del suo ex Frosinone, Luca Moro, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato le seguenti parole nel post-partita, riprese dal sito ufficiale dei neroverdi:

«Oggi si è vista la legge degli ex, per noi calciatori questo è un lavoro e cerchiamo sempre di dare il massimo nella squadra in cui giochiamo. Questo stadio per me significa tanto, mi ha regalato emozioni importanti, sono stato molto contento di essere tornato a giocare qui. Oggi non era facile, lo sapevamo, loro sono una squadra tosta, sono andati in vantaggio e per noi non è stato semplice. Loro sono bravi a ripartire hanno giocatori di gamba e qualità e noi con calma e sfruttando gli episodi abbiamo provato a cambiare la partita. Chi entra spera sempre di ritagliarsi minuti e spera di fare bene io provo a farmi trovare sempre pronto».