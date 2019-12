Sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo dopo la 18^ giornata di Serie B. Sono tredici i giocatori fermati per un turno: spicca Gyomber, squalificato per due gare per “avere, al 40° del secondo tempo, in occasione della ripetizione dell’esecuzione di un calcio di rigore da parte della propria squadra, gridato in direzione di un Assistente espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara”. Una giornata anche ad Aramu (Venezia) e Laribi (Empoli) dopo la doppia ammonizione per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario” oltre a Strandberg (Trapani) ed Erlic (Spezia), espulsi per “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Un turno a Benedetti (Pisa), Bruccini (Cosenza), De Vitis (Pisa), Gonnelli (Livorno), Meggiorini (Chievo), Scognamillo e Tagourdeau (Trapani), Valzania (Cremonese) tutti già diffidati e ammoniti per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.