Dopo la cessione di Mandzukic, la proprietà della Juventus potrebbe decidere di investire per un esterno sinistro, che possa alternarsi ad Alex Sandro. Stando a quanto riferito da “Itasportpress.it”, il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri, ex calciataore del Palermo e ora in forza al Chelsea. Il brasiliano è già stato allenato da Maurizio Sarri nella scorsa stagione e questo potrebbe spingere i bianconeri a provare l’affondo definitivo.