Come sarebbe la classifica della serie B in caso di impossibilità di tornare in campo? Entro in ballo l’algoritmo di Gravina. Il Corriere dello Sport ne enuncia il possibile funzionamento. Si tratta di individuare la media punti finale facendo il calcolo della media punti delle gare giocate in casa e moltiplicare il numero per 19, lo stesso dicasi per le gare fuori casa.

La FIGC potrebbe però apportare eventuali correzioni che tenga conto delle giornate ancora da disputare e di altri dati oggettivi come gol fatti/subiti

Nel caso della Cadetteria, ecco come sarebbe la classifica in caso di applicazione della media ponderata, l’unica variazione riguarderebbe l’Ascoli, che salirebbe qualche posizione. In caso di piano C, in serie A Benevento, Crotone e Frosinone, in C Cremonese, Trapani, Cosenza e Livorno.

Ecco la classifica ponderata della serie B alla 28esima giornata:

Benevento 93,25

Crotone 66,50

Frosinone 63,79

Pordenone 61,07

Spezia 59,71

Cittadella 59, 14

Salernitana 58,66

Chievo Verona 55,64

Empoli 53,59

Virtus Entella 51,57

Ascoli 48,13

Pisa 48,13

Perugia 47,94

Juve Stabia 47,55

Pescara 47,50

Venezia 43,43

Cremonese 42,70

Trapani 34,49

Cosenza 32,35

Livorno 24,94

Questa la classifica provvisoria allo stop del torneo: (NB: prime due direttamente in A, dalla terza all’ottava playoff, le ultime tre direttamente in C, quart’ultima e quint’ultima disputano i playout)

Benevento 69

Crotone 49

Frosinone 47

Pordenone 45

Spezia 44

Cittadella 43

Salernitana 42

Chievo Verona 41

Empoli 40

Virtus Entella 38

Pisa 36

Perugia 36

Juve Stabia 36

Pescara 35

Ascoli 32

Venezia 32

Cremonese 30

Trapani 25

Cosenza 24

Livorno 18