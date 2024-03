Serie B: la classifica delle società più multate

La stagione 2023/2024 del campionato cadetto si dirige verso le battute finali, con le ultime 10 giornate da svolgere.

Questa stagione è stata senza alcun dubbio caratterizzata da una presenza non indifferente di spettatori presenti sugli spalti, soprattutto anche per via della presenza di società blasonate con tanti supporters al seguito. Allo stesso modo però, molte società, tra cui anche quella rosanero, sono state spesso multate con sanzioni in alcuni casi pesanti.

Di seguito la classifica delle squadre più multate di Serie B:

Palermo 75.000 Euro

Catanzaro 48.000 Euro

Cosenza 30.000 Euro

Ascoli 27.500 Euro

Spezia 25.500 Euro

Bari 23.000 Euro

Lecco 18.000 Euro

Ternana 16.500 Euro

Reggiana 14.500 Euro

Como 14.000 Euro

Parma 13.500 Euro

Cremonese 13.000 Euro

Venezia 12.500 Euro

Brescia 11.500 Euro

Modena 10.000 Euro

Pisa 9.500 Euro

Sampdoria 2.500 Euro

Südtirol 2.000 Euro