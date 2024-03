Come riportato da gazzettadelsud.it, dopo i violenti scontri tra le tifoserie di Cosenza e Catanzaro, verificati al termine del match, nella giornata di oggi sono stati effettuati sei arresti in flagranza differita per sei tifosi.

I tifosi si sono, chiaramente, resi protagonisti dei tafferugli che hanno poi etichettato negativamente il sentitissimo derby giocato al “Marulla”.