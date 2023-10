L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul campionato di serie B e il programma della 10^ giornata.

Torna la Serie B! Dopo la sosta per le Nazionali, è il turno di tornare in campo per il campionato cadetto italiano. Aprirà la decima giornata di Serie B la sfida del Tardini tra Parma e Como, in programma per le ore 20.30. Di seguito il programma completo.

Venerdì 20 ottobre

Ore 20.30 Parma-Como

Sabato 21 novembre

Ore 14.00 Bari-Modena

Ore 14.00 Cremonese-Sudtirol

Ore 14.00 Lecco – Ascoli

Ore 14.00 Pisa – Cittadella

Ore 14.00 Ternana – Brescia

Ore 16.15 Catanzaro – Feralpisalò

Domenica 22 novembre

Ore 16.15 Sampdoria – Cosenza

Ore 18.30 Reggiana-Venezia

Lunedì 23 novembre

Ore 20.30 Palermo – Spezia