L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara tra Palermo e Spezia e riporta le probabili formazioni.

PALERMO – Out Coulibaly, ai box per almeno tre settimane. Henderson sicuro di una maglia in un centrocampo in cui Stulac è favorito su Gomes nel ruolo di play. Di Mariano e Valente a disposizione.

Probabile formazione (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Henderson, Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. A disp.: Desplanches, Kanuric, Graves, Nedelcearu, Marconi, Lund, Vasic, Gomes, Valente, Mancuso, Soleri, Di Mariano. All.: Corini.

Ekdal ritorna in gruppo ma è out per squalifica LA SPEZIA – Oggi si riunirà al gruppo il nazionale svedese Ekdal. In attacco ci dovrebbe essere la conferma di Francesco Pio Esposito come punta centrale. Sulla trequarti possibile l’inserimento di Verde al fianco di Antonucci.

Probabile formazione (3-4-1-2): Dragowski; Amian Muhl Nikolau; Elia Bandinelli S.Esposito Reca; Antonucci Verde; F.Esposito. A disp.: Zoet, Bertola, Gelashvili, Moutinho, Cugnata, Serpe, Pietra, Zurkowski, Cassata, Moro, Candelari, Corradini, Kouda, Krollis, Cipot. All.: Alvini.

Serie B Palermo-Spezia Biglietti in vendita. Info e prezzi