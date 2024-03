Serie B: il 24 marzo Assemblea di Lega. La nota

La Lega B, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che domenica 24 marzo alle ore 18 si terrà un’Assemblea di Lega.

“Assemblea di Lega B domenica 24 marzo alle ore 18. la seduta, su piattaforma on line, avrà come punto all’ordine del giorno la discussione sul nuovo documento di riforma inviato dalla Federazione e che sarà discusso e votato in Consiglio federale il 28 dalle componenti. Un documento che si discosta da quello precedente e che quindi ha bisogno di un nuovo approfondimento da parte dell’organo assembleare della B”.