Si è appena concluso il primo tempo di Ascoli-Cremonese, gara della 25esima giornata di Serie B. Allo stadio Del Duca le squadre si sono rese protagoniste di un primo tempo equilibrato in cui non sono mancate le occasioni per entrambe le formazioni, che però non riescono a sbloccare il match e vanno così a riposo con il risultato di 0 a 0.

