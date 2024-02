Importante riconoscimento per Fabrizio Castori. In questi minuti si sta giocando Ascoli-Cremonese, partita della 25esima giornata di Serie B e gara numero 549 per il tecnico bianconero in questa categoria. Da oggi l’ex Carpi è l’allenatore con più presenze della storia del campionato cadetto. Di seguito il post celebrativo della Lega:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega B (@legab)