Serie B, Feralpisalò-Como 2-5: gli highlights del match (VIDEO)

Il match della 34esima giornata di Serie B tra Feralpisalò e Como termina con il risultato di 2-5. Mattia Felici, ex giocatore del Palermo, illude i tifosi sbloccando la gara, pareggiata subito dopo da Cutrone e ribaltata da Barba. Successivamente il numero 10 dei lariani realizza la doppietta che vale l’1-3, ma i leoni del Garda la riaprono con Mattia Zennaro alla fine del primo tempo. Nella ripresa Gabriel Strefezza e Matthias Braunoder chiudono la pratica e permettono al Como di ottenere una vittoria importante in chiave promozione, andando a -3 dal Parma e rimanendo a +3 sul Venezia. La Feralpisalò, invece, resta in penultima posizione a -5 dai playout.

Di seguito gli highlights della partita: