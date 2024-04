Lecco, Di Nunno: «Sto regalando la società ma non la vogliono neanche gratis»

Il Lecco sempre più vicino alla matematica retrocessione. Dopo la sconfitta interna di oggi pomeriggio contro il Venezia per 1-2, le speranze di salvezza per i lombardi si fanno talmente dure che già, nella prossima giornata, potrebbe essere ufficiale il ritorno in Serie C. Nelle ultime ore il presidente Di Nunno avrebbe aperto alla cessione del club, seppur sembrano esserci difficoltà per arrivare ad un accordo con le parti interessate.

Nella sala stampa dello stadio Rigamonti-Ceppi, intanto, ha avuto scena un siparietto interessante tra il presidente numero uno bluceleste ed alcuni giornalisti presenti. Di seguito le dichiarazioni raccolte da Pianetaserieb.it:

Giornalista: «Pres, come sta?»

Di Nunno: «Sto male, siamo in Serie C»

Giornalista: «Vorrei sparire»

Di Nunno «Motivo?»

Giornalista: «Avrei voluto un altro finale di partita»

Di Nunno «E grazie…io non devo dire niente, ho già detto tutto. Cosa devo fare con Malgrati? Nel secondo tempo invece di crollare loro siamo crollati noi. Sto regalando la società ma non la vuole nessuno, cosa vi devo dire? Neanche gratis la vogliono, a due milioni e mezzo senza neanche un euro di debito, eppure…»