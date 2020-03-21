L’obiettivo primario di Serie B e Serie C è quello di finire il campionato al termine dell’emergenza Coronavirus. L’edizione odierna di “La gazzetta dello Sport” ha stilato un calendario giornata per giornata con tutte le date per il campionato cadetto e la Lega Pro. Di seguito il calendario:
SERIE B
- 1-2 MAGGIO /GIORNATA 29
- 5 MAGGIO RECUPERO ASCOLI-CREMONESE
- 9 MAGGIO/GIORNATA 30
- 12 MAGGIO/GIORNATA 31
- 16 MAGGIO/GIORNATA 32
- 19 MAGGIO/GIORNATA 33
- 23 MAGGIO/GIORNATA 34
- 26 MAGGIO/GIORNATA 35
- 30 MAGGIO/GIORNATA 36
- 2 GIUGNO/GIORNATA 37
- 6 GIUGNO/GIORNATA 38
- 9 GIUGNO/PLAYOFF: TURNO PRELIMINARE
- 10 GIUGNO/PLAYOFF: TURNO PRELIMINARE
- 11 GIUGNO/PLAYOUT ANDATA
- 13 GIUGNO/PLAYOFF: SEMIFINALE ANDATA
- 14 GIUGNO/PLAYOFF: SEMIFINALE ANDATA
- 16 GIUGNO/PLAYOFF/SEMIFINALE RITORNO
- 17 GIUGNO/PLAYOFF SEMIFINALE RITORNO
- 18 GIUGNO/PLAYOUT: RITORNO
- 22 GIUGNO/PLAYOFF/FINALE ANDATA
- 26 GIUGNO/PLAYOFF/FINALE RITORNO
SERIE C
- 3 MAGGIO/GIORNATA 31 (3 GIRONI)
- 6 MAGGIO/ANDATA FINALE COPPA ITALIA: TERNANA-JUVENTUS U23 + RECUPERI GIORNATA 27
- 10 MAGGIO/GIORNATA 32 (TRE GIRONI)
- 13 MAGGIO/RECUPERO GIORNATA 28 (GIRONI A e B)
- 17 MAGGIO/GIORNATA 33 (TRE GIRONI)
- 20 MAGGIO/RITORNO FINALE COPPA ITALIA JUVENTUS U23-TERNANA
- 24 MAGGIO/GIORNATA 34 (3 GIRONI)
- 27 MAGGIO/RECUPERO GIORNATA 29 (GIRONI A e B)
- 31 MAGGIO/GIORNATA 35 (3 GIRONI)
- 3 GIUGNO/RECUPERO GIORNATA 30 (GIRONI A e B)
- 7 GIUGNO/GIORNATA 36 (3 GIRONI)
- 10 GIUGNO/GIORNATA 37 (3 GIRONI)
- 14 GIUGNO/GIORNATA 38 (3 GIRONI)
- 17 GIUGNO/PLAYOFF: PRIMO TURNO FASE GIRONI
- 21 GIUGNO/PLAYOFF: SECONDO TURNO FASE GIRONI + PLAYOUT ANDATA
- 24 GIUGNO/PLAYOFF: PRIMO TURNO FASE NAZIONALE ANDATA
- 28 GIUGNO/PLAYOFF: PRIMO TURNO FASE NAZIONALE RITORNO + PLAYOUT RITORNO
- 1 LUGLIO/PLAYOFF: SECONDO TURNO FASE NAZIONALE ANDATA
- 5 LUGLIO/PLAYOFF: SECONDO TURNO FASE NAZIONALE RITORNO
- 8 LUGLIO/PLAYOFF: SEMIFINALI ANDATA
- 12 LUGLIO/PLAYOFF: SEMIFINALI RITORNO
- 15 LUGLIO/PLAYOFF: FINALE ANDATA
- 19 LUGLIO/PLAYOFF: FINALE RITORNO