Il Palermo di Pergolizzi al rientro dalla sosta per l’emergenza Coronavirus, dovrà affrontare 5 trasferte in 8 partite e per i rosanero potrebbe essere un vantaggio. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” analizza la situazione, con i rosa che sono la migliore squadra del torneo in trasferta con 29 punti conquistati, frutto di 9 vittorie e 2 pareggi, dietro c’è il Savoia e l’Fc Messina con 20 punti. In casa i rosanero hanno più punti, ma hanno giocato 2 volte in più rispetto a fuori. Sarà interessante osservare anche quale atteggiamento adotterà il Palermo nelle prossime trasferte, dato che ultimamente ha cambiato pelle. Infatti,nelle ultime due partite esterne, i rosanero hanno costruito di più rispetto al passato(quando riuscivano a mettere in fila tanti 0-1), ma ha anche subito di più. C’è stato, infatti, il 2-4 alla Cittanovese, ma anche la sconfitta a Licata per 2-0, il primo stop esterno della stagione. Partita strana quella di Licata, nella quale il Palermo ha regalato un tempo, ma nella ripresa ha creato almeno 5 palle gol, trovandosi però davanti un grande Ingrassia a difendere i pali degli agrigentini e colpendo due pali. Insomma, il cammino della squadra di Pergolizzi passa da fuori le mura del Barbera, quindi Corigliano, Savoia, Acr messina, Acireale e Troina sono avvisate.