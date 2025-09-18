Serie B, la partita free della quarta giornata su DAZN sarà Frosinone-Südtirol
Come per ogni turno di questa stagione di Serie B, DAZN ha reso nota la gara che sarà trasmessa gratuitamente in occasione della quarta giornata di campionato.
Il match scelto è Frosinone-Südtirol, in programma allo stadio Benito Stirpe, che aprirà ufficialmente il turno. L’iniziativa rientra nel progetto della piattaforma per rendere accessibile un incontro a settimana a tutti gli appassionati, anche a chi non possiede un abbonamento.
Dopo un avvio di stagione ricco di emozioni e sorprese, sarà dunque la sfida tra i giallazzurri e gli altoatesini a finire sotto i riflettori, con la possibilità per i tifosi di seguire gratuitamente l’anticipo della quarta giornata di Serie B.