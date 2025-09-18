Serie B, la partita free della quarta giornata su DAZN sarà Frosinone-Südtirol

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025

Come per ogni turno di questa stagione di Serie B, DAZN ha reso nota la gara che sarà trasmessa gratuitamente in occasione della quarta giornata di campionato.

Il match scelto è Frosinone-Südtirol, in programma allo stadio Benito Stirpe, che aprirà ufficialmente il turno. L’iniziativa rientra nel progetto della piattaforma per rendere accessibile un incontro a settimana a tutti gli appassionati, anche a chi non possiede un abbonamento.

Dopo un avvio di stagione ricco di emozioni e sorprese, sarà dunque la sfida tra i giallazzurri e gli altoatesini a finire sotto i riflettori, con la possibilità per i tifosi di seguire gratuitamente l’anticipo della quarta giornata di Serie B.

Ultimissime

Udinese, sold out col Milan. Bayo, Lovric e Padelli verso il rientro per la sfida col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025

Castori: «Dimentichiamo Palermo. Abbiamo fatto una buona gara»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025

Serie B, la partita free della quarta giornata su DAZN sarà Frosinone-Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025
Inter

In TOP 10 c’è solo L’INTER: è la squadra più “ricca delle Italiane” | La classifica completa

Marco Fanfani Settembre 18, 2025

Anglo-Palermitan Trophy, special talk: «Allenare è trovare il vestito giusto per la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2025