Serie B, Brescia-Sassuolo 2-5: gli highlights del match

Il Sassuolo ha conquistato una vittoria importante contro il Brescia, imponendosi per 5-2 in una partita ricca di emozioni e gol. La sfida è stata sbloccata già al 2′ dai neroverdi, grazie alla rete di Boloca, che ha portato in vantaggio gli ospiti con un’azione rapida e ben finalizzata. Nonostante lo svantaggio iniziale, il Brescia ha trovato il pareggio al 20′ con Fogliata, che ha riaperto il match.

Nella ripresa, il Sassuolo ha preso il controllo della partita, con Volpato che ha riportato i neroverdi in vantaggio al 55′, seguito da Lauriente, che ha allungato le distanze appena due minuti dopo, al 57′. Con il Brescia in difficoltà e alla ricerca della rimonta, Iannoni ha chiuso i conti all’82’, siglando il quarto gol per il Sassuolo.

Le rondinelle non si sono arrese e hanno trovato un secondo gol con Bjarnason all’83’, ma era ormai troppo tardi per cambiare le sorti dell’incontro. In pieno recupero arriva anche il quinto gol quello messo a segno da Pierini. Il Sassuolo ha gestito bene gli ultimi minuti, portando a casa una vittoria convincente.