Il campionato di Serie A è pronto a ripartire, lo stesso dovrebbero fare sia il campionato cadetto che la Lega Pro, anche se tutto si deciderà l’8 giugno data del Consiglio Federale. Infatti secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” il presidente della Serie B Mauro Balata vuole vederci chiaro sugli algoritmi che in caso di sospensione del campionato potrebbero decidere le sorti della Serie B. Al Consiglio Federale si discuterà sulla sostenibilità e l’attuazione anche in Serie B e C del protocollo medico-scientifico.