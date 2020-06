Dramma per l’allenatore del Napoli Rino Gattuso: nelle scorse ore è morta la sorella, ricoverata da inizio febbraio a Varese dopo un malore. La donna si era sentita male mentre il tecnico era impegnato in trasferta contro la Sampdoria, il 3 febbraio scorso. Gattuso, appresa la notizia, partì immediatamente da Genova verso Varese, dove la sorella è stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva: per questo motivo quel 3 febbraio si presentò in conferenza stampa, dopo Sampdoria-Napoli, l’allenatore in seconda Gigi Riccio.