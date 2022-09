Al Festival dello Sport di Trento, era presente anche il numero uno della Lega B Mauro Balata,

Ecco alcune sue dichiarazioni riportate da “TMW”:

«Nel torneo ci sono piazze molto importanti. Sono rappresentate città che legano il paese, da nord a sud. Il nostro calcio è anche espressione del territorio. L’impegno per noi è aumentato, abbiamo incrementato gli investimenti ed il livello della tecnologia. Le nostre gare si vedono su broadcaster differenti per raggiunge tutte le generazioni in qualsiasi angolo del Mondo. Abbiamo chiuso anche un contratto con l’Australia. La preoccupazione è quella di vedere diminuire le risorse proveniente dalla mutualità di sistema che vengono redistribuite alle categorie inferiori. Noi siamo destinatari del 6% rispetto al tetto massimo del 10% dei diritti tv della Serie A, in netto contrasto con quello dei paesi europei, e questo mi sembra un provvedimento irrazionale perché penalizza il calcio, i giovani e i centri sportivi. La riduzione del numero di club in B? Siamo assolutamente contrari. Abbiamo un campionato che abbraccia tutto il paese, riteniamo quindi che questo tipo di riforma vada a penalizzare le tante città che ora sono con noi. Abbiamo fatto un percorso importante, strategico, abbiamo investito tantissimo. Basti vedere l’aspetto tecnologico col quale proponiamo le partite in tv, gare che abbiamo esportato in 40 paesi nel mondo, e l’introduzione del VAR. Tutto questo consente di mettersi in mostra in tutto il mondo».