Serie B: anche il Venezia entra come partner nel network ECA

Traguardo importante per il Venezia. Il club arancioneroverde entra come partner nel network ECA (Europen Club Association), l’unico organismo indipendente per i club di calcio a livello europeo riconosciuto ufficialmente dalla UEFA e dalla FIFA e di cui ne fa parte anche il Palermo. I principali benefici per i club riguardano sia la rappresentanza diretta per salvaguardare e promuovere i loro interessi in materia di calcio europeo sia il coinvolgimento ad alto livello nel processo decisionale degli organi di governo del calcio.

