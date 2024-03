Calori: «Venezia, Cremonese e Como lotteranno fino alla fine»

Intervistato da “TMW Radio” Alessandro Calori ha parlato della lotta al secondo posto in B.

Ecco le sue parole:

«Venezia, Cremonese o Como? Io credo che sarà una lotta fino alla fine. Il vantaggio che ha il Venezia è avere due attaccanti molto importanti, oltre che un ottimo centrocampista. Sulla carta sono tutte e tre allo stesso livello. Cremonese, Venezia e Como arriveranno fino alla fine. Basti pensare, infatti, che il Venezia era sotto. Bisogna vedere come reagiranno al momento di difficoltà. Che idea mi sono fatto del Brescia? Sono convinto da quando è arrivato Maran che si arrivasse ai playoff. La squadra non ha la forza del Parma ma i playoff se li può giocare. Ha fatto una risalita importante. La Serie B, però, è complicata e può cambiare in qualsiasi momento”.